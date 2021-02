Zvezdnice in tetovaže: ko ti postane žal ...

Odpri galerijo

Ali je Victoria Beckham z odstranitvijo vseh tatujev, mnogi med njimi so bili posvečeni njenemu možu Davidu Beckhamu in njuni ljubezni, želela povedati več, kot je bila pripravljena razkriti javnosti, še danes ostaja skrivnost. Uradna različica slavne bivše spajsice je bila, da je tetovaže prerasla in da te niso več v njenem slogu. Tako je leta 2018 izginil tudi njen najbolj slavni tatu na tilniku, posvečen Davidu, ki je v hebrejskem jeziku sporočal: »Sem njegova in moj ljubljeni je moj.«