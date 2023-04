Zvezdnica s tremi hčerkami ušla požaru

Igralka Caterina Scorsone, ki jo poznamo po vlogi Amelie v Talentih v belem, je pred kratkim s tremi hčerkami komaj ušla požaru, ki se je vnel v njihovi hiši. »Ravno smo zvečer zaključevale kopanje pred spanjem, ko sem zavohala dim,« je povedala.

To je vse, kar je ostalo od njihovega doma.

»Ogenj se širi neznansko hitro in imela sem približno dve minuti, da sem zgrabila svoje tri otroke ter s težavo ušla na prosto, medtem ko je ogenj pogoltnil ne le vse naše imetje, pač pa tudi štiri hišne ljubljenčke, ki so živeli z nami.« A vseeno v zapisu na družabnih medijih ni želela govoriti o požaru, pač pa o skupnosti.

»Starši iz šol, kamor hodijo moji otroci, so poslali igrače in knjige, prijatelji iz službe so poslali zaloge in oblačila, moji sestri pa sta prileteli k nam, da sta se ukvarjali z logistiko in sem jaz lahko čas posvečala hčerkam. Hvaležna sem gasilcem in preiskovalcem ter sosedom, ki so odprli vrata, ko sem divje trkala po njih.« Caterina ima z nekdanjim možem Robom Gilesom desetletno Elizo, šestletno Pippo, ki živi z Downovim sindromom, ter triletno Lucky.