Zvezde Instagrama: Življenje na dolgih nogah (Suzy)

Brhka Korošica je na družabnih omrežjih zelo angažirana. Resno je zgrabila priložnost, da na svojem profilu oboževalkam in oboževalcem sporoča zanimivosti iz svojega pestrega življenja.

OBJAVE: 934 SLEDILCI: 59.455 SLEDI: 700

Ne samo nadarjena, tudi študiozna je naša Eva. Foto osebni arhiv/ Instagram

Prvič se je samopromocijski platformi predstavila poleti 2015, ko smo lahko občudovali njeno postavo. Foto osebni arhiv/ Instagram

Marca 2016 nam je predstavila fanta Domna. Foto osebni arhiv/ Instagram

Ker ni le lepotica, ampak ima še ognjevito osebnost in prodoren glas, je to več kot očitno recept za razgibano glasbeno kariero, saj nam Eva že dobrih deset let ubrano prepeva.

Pevka pravi, da ni boljše prijateljice, kot je njena starejša sestra Sanja. Foto osebni arhiv/ Instagram

Spomin na zmagovalno EMO 2012, ko je s šestnajstimi leti pristala na velikem evrovizijskem odru. Foto osebni arhiv/ Instagram

Na sceni ima veliko prijateljev, eden izmed njih je Gašper Rifelj. Foto osebni arhiv/ Instagram

Se še spomnite, kako je v oddaji Znan obraz ima svoj glas oponašala Challeta Salleta?! Foto osebni arhiv/ Instagram

Čeprav najraje smukne v sproščeno opravo, se dobro počuti tudi v elegantni. Foto osebni arhiv/ Instagram

S preljubo mamo Miro. Foto osebni arhiv/ Instagram