Zvezde plešejo na Joštu (FOTO)

Ko je Smučarski klub Triglav Kranj te dni praznoval 50. naslov najboljšega kluba v državi, je bilo na Joštu živahno. Prišli so vsi: mali in veliki kranjski smučarski skakalci, številni zlati starši malih športnikov in preostali podporniki tega zimskega športa, ki ima v gorenjski metropoli močno zaledje. Najmlajši so naravnost uživali, ko so svoje vzornike iz družine Prevc prosili za avtograme, kajti tu so bili vsi – Peter, Domen, Cene in tudi Nika.

Veliko avtogramov sta z veseljem podelila tudi gostujoča skakalka Nika Križnar, sicer članica SSK Alpina Žiri, kot tudi eden od junakov kranjskega kluba, vsestranski Žiga Jelar. Slednji je dokazal, da ni le odličen skakalec in dober pevec, ki se odlično znajde tudi v družbi asa, kot je Jan Plestenjak, ampak obvlada tudi plesne korake.

Na Jošt je ta dan skočila tudi učiteljica plesa Tadeja Pavlič, ki je v prvi sezoni šova Zvezde plešejo do zmage popeljala Dejana Vunjaka, tokrat pa se je na poskok – in v veselje kranjskih skakalnih asov, ki so sotekmovalcu pripravili plesno presenečenje – simpatično zavrtela z Jelarjem.