Zvezde na kupu: Tanja Žagar in Zlatko žarita

Dnevi se krajšajo in jesen nas že boža s svojo pastelno barvno paleto, zato so toliko bolj blagodejni udarni odtenki, ki nas spomnijo na sončno poletje. Pravo mavrično eksplozijo so nam pričarali ustvarjalci oddaje Nedeljsko popoldne, v kateri sta voditelja Bernarda Žarn in Jože Robežnik gostila same iskrive govorce. Dve Tanji ter Zlatko z dvema hčerkama so napolnili studio tudi s pisanimi barvami ter nam z njimi polepšali ogled, saj so redki prizori, ko na kupu uzremo toliko različnih posameznikov, združenih v eno veselo, pisano druščino. Žarijo ne samo njihove obleke, ampak tudi nasmeški, in sicer kot odraz dobrega počutja in nepopisne sreče, ki ju je po njihovem prepričanju vredno deliti.