Zvezde Instagrama: Senidah (Suzy)

Seveda ne gre za povprečno muziciranje, niti brezčutno oblačenje, ampak je Ljubljančanka črnogorskih korenin blagoslovljena z izjemnim občutkom za estetiko. Je pravo nasprotje minimalizma, in če krasi melodije s svojim prepoznavnim glasom, s še večjo vnemo okrasi telo z vpadnimi kreacijami, ličili in pričeskami.

Pri komuniciranju z javnostjo je precej zadržana, saj ceni zasebnost, zato nas vanjo le redko povabi. Sedaj, ko je pred njo največji solistični koncert v Sloveniji, jo bomo gotovo lahko še bolj celovito spoznali, kajti Stožice morajo biti 13. decembra polne. Ne glede na število prodanih vstopnic bo ostala naša glasbenica z največjim številom sledilcev, ki so že prekoračili magično mejo pol milijona.

OBJAVE: 853

SLEDILCI: 571.317

SLEDI: 146

Nevarno dolgi nohti in lasulje so postali njen zaščitni znak.

Okusna hrana in dobre prijateljice jo ženejo naprej, tako kot ji piše na majici.

Od princeske do kraljice glasbe v celotni regiji

Po tragični izgubi očeta in mame je še bolj poglobila odnose z družino. Čeprav so obiski babice redki, so intenzivno nabiti z ljubeznijo.