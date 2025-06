Zvezde Instagrama: Samo Kališnik (Suzy)

Če si potomec legendarne pevke Joži Kališnik, to lahko prinaša velika pričakovanja. Prikupni Gorenjc jih je v celoti dosegel. S svojim glasom in stasom boža ušesa, a tudi oči v zasedbah, nabitih s testosteronom. Od ubranega petja v kvartetu do udarnih poskočnic v ansamblu z beraškim imenom, s katerimi razvnemajo podivjano občinstvo, kjerkoli se pojavijo. Vmes s pojočo ženo načrtujeta naraščaj, vsaj dva otroka, če bo sreča mila.

OBJAVE: 121

SLEDILCI: 5.537

SLEDI: 1.148

Skupnosti družabnega omrežja se je pridružil avgusta 2017 ob podpori Jana Plestenjaka. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Na eni fotografiji je skoraj vsa njegova strast: mikrofon, kitara in črnodlaka lepotica. FOTO: osebni arhiv/Instagram

V studiu je gostil številna slavna imena, med njimi tudi Heleno Blagne. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Dan, ko je svojo drago Jasmino prvič peljal na Tolsti vrh. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Glasbe ni pri hiši nikoli preveč. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Ko striček ujame velikanko, se Samu pocedijo sline. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Mišice, za katere je trdo garal. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Čez dan se druži s Kvatropirci, ponoči s Fehtarji. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Na srečo se mu ni zgodilo nič hudega, saj ga je v roke vzela spretna maskerka. FOTO: osebni arhiv/Instagram