Zvezde instagrama: Petra Zore, pojoča učiteljica (Suzy)

Učenci jo obožujejo, ker jim vliva pogum in prinaša radost, o čemer smo se lahko prepričali pred leti, ko se je širši javnosti predstavila v šovu Znan obraz ima svoj glas.
Fotografija: Uspešno kroti fante v skupini Bobmshell. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv/Instagram
Uspešno kroti fante v skupini Bobmshell. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv/Instagram

14.08.2025 ob 06:00
Očarala nas je z obema, z lepim obrazom, ki odseva lepoto njenega srca, in močnim, odločnim, zvenečim glasom. Z njim se izraža s samostojno kariero in kot pojoči del skupine Bombshell.

Imenu primerno je tudi sama bombastična osebnost, zato se veselimo številnih glasbenih podvigov, ki se jih bo nedvomno še lotila.

OBJAVE: 423

SLEDILCI: 6.059

SLEDI: 173

Najlepše rojstnodnevno darilo, ki jo je navdahnilo, da se izpopolni v igranju klavirja.
Pristno sestrsko zavezništvo
Brez rdeče šminke ne gre, pravi samozavestna Petra.
Vse njene preobrazbe v oddaji ZOISG
Z novo pričesko je februarja 2016 začela novo poglavje na družabnem omrežju.
V šali pove, da je punca, ki se rada 'gunca'.
Obožuje športe z žogo, zlasti odbojko na mivki.
Je zaprisežena ljubiteljica psov.
Svojo odgovornost do družbe izkazuje tudi z darovanjem krvi.
Prava morska deklica
Eden od njenih talentov je slikanje.
