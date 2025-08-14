Zvezde instagrama: Petra Zore, pojoča učiteljica (Suzy)

Očarala nas je z obema, z lepim obrazom, ki odseva lepoto njenega srca, in močnim, odločnim, zvenečim glasom. Z njim se izraža s samostojno kariero in kot pojoči del skupine Bombshell.

Imenu primerno je tudi sama bombastična osebnost, zato se veselimo številnih glasbenih podvigov, ki se jih bo nedvomno še lotila.

Najlepše rojstnodnevno darilo, ki jo je navdahnilo, da se izpopolni v igranju klavirja.

Pristno sestrsko zavezništvo

Brez rdeče šminke ne gre, pravi samozavestna Petra.

Vse njene preobrazbe v oddaji ZOISG

Z novo pričesko je februarja 2016 začela novo poglavje na družabnem omrežju.

V šali pove, da je punca, ki se rada 'gunca'.

Obožuje športe z žogo, zlasti odbojko na mivki.

Je zaprisežena ljubiteljica psov.

Svojo odgovornost do družbe izkazuje tudi z darovanjem krvi.

Prava morska deklica