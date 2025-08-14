ZVEZDE INSTAGRAMA
Zvezde instagrama: Petra Zore, pojoča učiteljica (Suzy)
Učenci jo obožujejo, ker jim vliva pogum in prinaša radost, o čemer smo se lahko prepričali pred leti, ko se je širši javnosti predstavila v šovu Znan obraz ima svoj glas.
Očarala nas je z obema, z lepim obrazom, ki odseva lepoto njenega srca, in močnim, odločnim, zvenečim glasom. Z njim se izraža s samostojno kariero in kot pojoči del skupine Bombshell.
Imenu primerno je tudi sama bombastična osebnost, zato se veselimo številnih glasbenih podvigov, ki se jih bo nedvomno še lotila.
