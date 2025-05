Zvezde Instagrama: Nina Osenar Kontrec (Suzy)

V vodo je sicer skočila na glavo, a se ne namerava več brezglavo zaletavati v izzive. Prerojena, še bolj barvita in predana, predvsem pa ustvarjalna, kot smo je vajeni. Opozarja nas, da moramo biti sočutni do živali in ljudi, hkrati podpira domače modne ustvarjalce in uživa v pisanih odtenkih. Drži se načela, da ni nikoli preveč nakita, bleščic in objemov. Predvsem pa se zaveda, da je privilegij imeti tako povezano družino, kot je njena. Zato se bo še naprej trudila za harmonijo doma, nam pa v družbi Mihe Brajnika pričarala čim več dobre volje.

OBJAVE: 277

SLEDILCI: 25.161

SLEDI: 582

Poleti 2023 je vzpostavila vez s sledilci, ki jih od takrat redno obvešča o zanimivostih svojega vsakdana.

Sladkosnedna veganka …

… in poskočna kolesarka

Fotografija je malce meglena, zato so spomini na maturantski izlet v Španijo ob sošolki Tini kristalno jasni.

Njen sinko Marlon je navdušen zbiratelj in poznavalec avtomobilčkov.

Koliko mačk je na fotografiji?

Ninina prelepa mami Nena, ko je dopolnila 20 let.

S knjigo V objemu življenja je objela Slovenijo.

Poljub novopečene blondinke

Mož Dejan ji je povrnil vero v ljubezen.