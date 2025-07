Zvezde Instagrama: Matjaž Javšnik (Suzy)

Nazadnje je javnost tudi opozoril na to, kako dragoceno je zdravje in da humor lajša marsikatero stisko. Po njegovi zaslugi imajo številni Slovenci kakšno smejalno mišico več, saj je pri podajanju šal edinstven. Kadar ni v gledališču ali pred kamerami, uživa v družinskem življenju, kjer blesti v vlogi očeta in moža. Mi pa si ga želimo čim večkrat videti na odrskih deskah, da bo krohot iz dvoran še bolj odmeval.

Čeprav je videti resen, gre v resnici za šalo.

Pod židano marelo in na poniju se je maja 2018 podal na družabno omrežje.

Nočna snemanja v zvezdniški družbi.

Igralske vloge so ga popeljale marsikam, tudi v makedonsko Bitolo.

»Dva …« pravi Javšnik.

Domačine iz Ruš najdeš vsepovsod, nam sporoča Matjaž.

Blagodejno je negovati otroka v sebi.

Svoj glas pogosto posodi likom iz risanih filmov.

Mojster za izvabljanje smeha je izkusil, da Prekmurje človeka utrudi.