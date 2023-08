Zvezde instagrama: Kristjan Čeh (Suzy)

Navdihujoče se je sprehoditi po profilu našega 'Discobolusa', ki nas s fotografijami in posnetki popelje po strmo vzpenjajoči se poti od obetavnih začetkov do samega vrha svetovne atletike. Metalec diska vseskozi ostaja skromen, pri tem pa nikoli ne pozabi, kako pomembno vlogo pri uspehu igra ljubezen. Brez nje mu ne bi uspelo, pravi. Ptujčan, visok 206 centimetrov, je na vsakem mitingu ali prvenstvu med favoriti za odličja. Njegova soba s priznanji, pokali in medaljami je iz sezone v sezono bolj zlata, mi pa še z večjim navdušenjem pregledujemo objave tega izjemnega 24-letnika.



Svoj pohod na lovljenje sledilcev je začel februarja 2016 z dosego norme za mlajše mladinsko evropsko prvenstvo. FOTO: osebni arhiv/instagram

Najlepši so kondicijski treningi na rodnem Ptuju. FOTO: osebni arhiv/instagram

Zaupal nam je, da mišice krepi tudi s kmečkimi opravili. FOTO: osebni arhiv/instagram

Poljub za nagrado, ko je postal evropski prvak do 23 let. FOTO: osebni arhiv/instagram