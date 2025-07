Zvezde Instagrama: Klemen Janežič (Suzy)

Z njim nas navdušuje tudi na svojem družabnem profilu, s katerim nam ponuja vpogled v poklicno in zasebno življenje. Od gledališča in televizije do modnih pist, od igrane in govorne besede do precizne gibalne tehnike se nam je ta privlačni doktor iz Usodnega vina zažrl pod kožo z zahtevnimi dramskimi vlogami. Oblečen ali gol, zabaven ali resen, v vsaki podobi je vreden občudovanja.

OBJAVE: 98

SLEDILCI: 4.797

SLEDI: 740

Babica je njegova najbolj zvesta podpornica.

Aktiven je tudi na področju dobrodelnosti.

Leta 2017 je uradno postal gospod magister.

V vlogi manekena na Ljubljanskem tednu mode je bil zelo prepričljiv.

Odlično se je izkazal kot ambasador Tedna ljubiteljske kulture.

Iz prikupnega buhteljčka je zrasel v postavnega lepotca.

»Ljubim svojo ženo,« pravi.

Ni skrivnost, da ima Klemen izjemen občutek za gibanje.

Da znajo te nedolžne oči kaj zakuhati, smo se prepričali v humoristični seriji Ja, Chef?!