Zvezde Instagrama: Katarina Čas (FOTO)

Naša najslavnejša igralka je bila včasih bolj aktivna na družabnih omrežjih. Imela je ogromno sledilcev, dokler ji nepridipravi niso ugrabili profila in je ostala brez vsega. Nekaj časa je bila odsotna, dokler se ni opogumila in znova na to platformo. Danes nas pozdravlja z zanimivih krajev sveta, kjer snema filmske projekte in uživa v vživljanju v različne vloge. Poleg nje je bil dolgo glavni akter različnih objav tudi ljubki zlati prinašalec Yoda, ki jo je spravljal v dobro voljo.

OBJAVE: 61

SLEDILCI: 33.918

SLEDI: 1.139

S serijo Ja, Chef! je dobila veliko novih prijateljev, med katerimi je izjemni Jurij Zrnec.

London ima v njenem srcu posebno mesto. Foto: osebni arhiv/Instagram

Moda, estetika, narava so med njenimi strastmi. Foto: osebni arhiv/Instagram

Tako se je na Glinškovi ploščadi v Ljubljani pripravljala na svojo rojstnodnevno zabavo. Foto: osebni arhiv/Instagram

Yoda ni bil le njen najboljši prijatelj, ampak tudi najmehkejša blazina. Foto: osebni arhiv/Instagram