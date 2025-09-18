  • Delo d.o.o.
    Jure Godler zlahka preklaplja iz ene vloge v drugo (Suzy)

    To že vrsto let dokazuje v različnih zabavnih televizijskih oddajah.
    Mišičasto telo – zgolj mokre sanje ali nekaj, kar resnično skriva pod obleko?! FOTOGRAFIJE: osebni arhiv/Instagram

    Pred nami stoji kombinacija mornarja in tajnega agenta.

    Gospod intelektualec, ki s pisanjem razburljivih zgodb navdušuje bralce.

    Še tako resno stvar ovije v plašč humorja.

    Prepričljiv je tudi v vlogi nadobudnega turista.

    Mozart, Verdi, Godler ali – kot je fotografijo poimenoval sam – trije faloti.

    Razkril je resnico o pripravah na oddajo Ta teden.

    Zeleno ozadje je odlična simbolika za zelenca na družabnem omrežju. Marca 2015 se je prvič predstavil na instagramu.

    Da je bil del legendarnega Radia Ga-Ga, je bila zanj velikanska čast.

    Junak je, kdor si ga upa izzvati v šahu.

    Tomaž Mihelič
     18. 9. 2025 | 06:25
    Jure Godler, človek tisočerih talentov se predano udejstvuje na različnih področjih. Čelist z izostrenim peresom in nabrušenim jezikom se odlično znajde tako v resni glasbi kot v šundovskih kriminalnih romanih in pri povezovanju plehkih lepotnih izborov.

    Ravno v tem je čar, da zna iz najbolj banalne tematike narediti nekaj izvirnega. Zlahka preklaplja iz ene vloge v drugo, kar že vrsto let dokazuje v različnih zabavnih televizijskih oddajah. Podobno vsestranski je tudi njegov profil, kjer še vedno ohranja razdaljo med profesionalnim in zasebnim.

    OBJAVE: 427

    SLEDILCI: 15.445

    SLEDI: 2.209

