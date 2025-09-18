Jure Godler zlahka preklaplja iz ene vloge v drugo (Suzy)

Jure Godler, človek tisočerih talentov se predano udejstvuje na različnih področjih. Čelist z izostrenim peresom in nabrušenim jezikom se odlično znajde tako v resni glasbi kot v šundovskih kriminalnih romanih in pri povezovanju plehkih lepotnih izborov.
Pred nami stoji kombinacija mornarja in tajnega agenta.
Gospod intelektualec, ki s pisanjem razburljivih zgodb navdušuje bralce.
Kvizu Milijonar je dodal svoj prepoznavni šarm.
Še tako resno stvar ovije v plašč humorja.
Prepričljiv je tudi v vlogi nadobudnega turista.
Mozart, Verdi, Godler ali – kot je fotografijo poimenoval sam – trije faloti.
Razkril je resnico o pripravah na oddajo Ta teden.
Zeleno ozadje je odlična simbolika za zelenca na družabnem omrežju. Marca 2015 se je prvič predstavil na instagramu.
Da je bil del legendarnega Radia Ga-Ga, je bila zanj velikanska čast.
Junak je, kdor si ga upa izzvati v šahu.
Ravno v tem je čar, da zna iz najbolj banalne tematike narediti nekaj izvirnega. Zlahka preklaplja iz ene vloge v drugo, kar že vrsto let dokazuje v različnih zabavnih televizijskih oddajah. Podobno vsestranski je tudi njegov profil, kjer še vedno ohranja razdaljo med profesionalnim in zasebnim.
OBJAVE: 427
SLEDILCI: 15.445
SLEDI: 2.209