Zvezde Instagrama: Gojmir Lešnjak - Gojc (Suzy)

Kvišku je dvigal periskop, bil nepogrešljivi del ansambla v Teatru paradižnik, pozneje zdravil z nekonvencionalnimi pristopi v Naši mali kliniki in učil mladino, kako si pripraviti kaj okusnega za pod zob, kdaj tudi kaj strumnega zapel. V različnih vlogah nas je navduševal in dokazoval, da je vrhunski igralec, ki ne blesti le v komičnem žanru, ampak se zlahka vživi tudi v dramatično bolj zahtevne like. Predvsem nas na svojih družabnih mrežah nagovarja, da nam ne sme biti vseeno za naravo in sočloveka. Njegovi motivacijski nagovori so preplet hudomušnosti, cinizma in trpke realnosti, kar ga v očeh javnosti dela tako večplastnega.

OBJAVE: 88

SLEDILCI: 1.388

SLEDI: 271

Navdušuje tudi na glasbenih odrih s projektom Moj živòt je Rokentrol.

Ljubitelj slovenskega športa se zna pošaliti na svoj račun, ko pravi, da so na fotografiji trije velikani, Nika, Cene in planiška velikanka.

Z igralskim kolegom Jašo Jamnikom sta najprej zablestela v seriji Naša mala klinika, nato še v komediji Pivo.

Kako vsestranski je, dokazuje z vlogo v opereti Netopir.

Posloviti se je moral od prijateljice, Violete Zgonik.

V portretu za spot Najprej sem se rodil je samoironično zapisal, kako je, ko bivši mladenič podobo na ogled postavi.

Cvetoča okolica njegove kraške hiše

Režiserji ga z veseljem angažirajo v svojih filmih.

Takole je zapisal Gojc: »Izjemno koristno 'pojačanje' profesorskega zbora v drugi sezoni serije Gospod profesor. Maruša Majer je izjemna igralka, kolegica pa da ne govorim!«