Zvezde instagrama: David Urankar (Suzy)

Vajen je stati pred kamerami, saj je posnel že na desetine reklam. Potem se je izuril še v govornem nastopanju in se prelevil v povezovalca različnih programov. Zdaj je iz jutranjega termina nacionalne RTV preklopil na večerne ure. V Planetovem novem kvizu Denar pada pomaga ljudem do cekinov, svoje življenje pa nam predstavlja na družbenem omrežju. Tam nas večkrat povabi v zakulisje nastajanja zanimivih projektov in dokazuje, kako vsestranski očka v resnici je.

OBJAVE: 729

SLEDILCI: 38.495

SLEDI: 3522

Med družinske aktivnosti spada tudi smučanje.

Zaradi slovesa od jutranjih oddaj se bo lahko med tednom končno dobro naspal.

Leta 2021 je opravil vozniški izpit za motor.

Na veselje ljubiteljic poraščenih moških se ni vdal trendu depiliranja celega telesa.

Vešč je tudi hišnih opravil.

Požvižga se na predsodke o sivih laseh, kar ga v očeh občudovalk dela še bolj šarmantnega.

Sam pravi, da je brez brade vsaj 50 odstotkov mlajši.

Moški v krilu še nikoli niso bili videti tako zapeljivo.

Spomin na čase, ko se je prvič preizkusil kot model za spodnje perilo.

Del Instagramove družine je postal oktobra 2012.