Anže Kopitar: uspehi in bleščeča kariera se ne merijo s številom všečkov (Suzy)

Naš športni as je odličen dokaz.
Fotografija: Z Luko Dončićem sta si že izmenjala drese.
Z Luko Dončićem sta si že izmenjala drese.

Tomaž Mihelič
04.09.2025 ob 06:25
04.09.2025 ob 06:25
04.09.2025 ob 06:25

Na družabnih omrežjih je skromen, svojo moč raje pokaže na ledenih ploskvah najbolj prestižne hokejske lige na svetu. V NHL si je že davno priigral status superheroja, in četudi ga kujejo med zvezde, je ohranil priljudno, spoštljivo osebnost. Velja za predanega družinskega očeta in moža, ki kljub razkošnemu življenju v Los Angelesu nikoli ne pozabi na rodno Gorenjsko. Tja se rad vrača vsako leto, da obudi otroške spomine in se naužije naravnih lepot.

OBJAVE: 182

SLEDILCI: 69.896

SLEDI: 942

Z ženo Ines rada slavita ljubezen, njuno in od prijateljev.
Z ženo Ines rada slavita ljubezen, njuno in od prijateljev.

Veseli december pri Kopitarjevih je vselej poln radosti.
Veseli december pri Kopitarjevih je vselej poln radosti.

Oba otroka se dokazujeta v športu na ledu: sin Jakob v hokeju, hčerka Neža v umetnostnem drsanju.
Oba otroka se dokazujeta v športu na ledu: sin Jakob v hokeju, hčerka Neža v umetnostnem drsanju.

Odkar živijo v ZDA, so se povsem prilagodili kulturi in običajem. Mednje sodi tudi spremljanje bejzbola.
Odkar živijo v ZDA, so se povsem prilagodili kulturi in običajem. Mednje sodi tudi spremljanje bejzbola.

Pred 12 leti sta si obljubila večno zvestobo.
Pred 12 leti sta si obljubila večno zvestobo.

Kadar ni v dvorani, je na igrišču za golf, ki je njegova druga strast.
Kadar ni v dvorani, je na igrišču za golf, ki je njegova druga strast.

Noč čarovnic je idealna za družinsko maškarado.
Noč čarovnic je idealna za družinsko maškarado.

Praznovanje Anžetovega rojstnega dne je vedno nekaj posebnega. Več je ne le svečk na torti, ampak tudi pasjih članov družine. Po Gustlu in Harveyju je prišel še Gordi.
Praznovanje Anžetovega rojstnega dne je vedno nekaj posebnega. Več je ne le svečk na torti, ampak tudi pasjih članov družine. Po Gustlu in Harveyju je prišel še Gordi.

Kot prvi Slovenec se lahko pohvali s prestižno nagrado emmy.
Kot prvi Slovenec se lahko pohvali s prestižno nagrado emmy.

Svojo zgodbo na instagramu je začel pozno, šele marca leta 2019.
Svojo zgodbo na instagramu je začel pozno, šele marca leta 2019.

Od oktobra leta 2006 do danes je odigral že več kot 1.400 tekem v dresu Kraljev iz Los Angelesa in z njimi osvojil kar dva Stanleyjeva pokala.
Od oktobra leta 2006 do danes je odigral že več kot 1.400 tekem v dresu Kraljev iz Los Angelesa in z njimi osvojil kar dva Stanleyjeva pokala.

