Zvezde instagrama: Anamaria Goltes uresničuje sanje (Suzy)

Da živi na očeh javnosti kot zaročenka enega najbolj oboževanih športnikov na svetu, prinaša izzive, a tudi prednosti. Ko se je razvedelo, da greje srce Luke Dončića, se ji je število sledilcev močno povečalo.

Tega statusa ni nikoli izkoristila za preboj v ospredje. Ambiciozno je končala študij ekonomije, si z dragim ustvarila družino, se preizkusila v vlogi manekenke in vplivnice, pri tem pa vedno ostala pristna in ljubezniva.

OBJAVE: 188

SLEDILCI: 261.127

SLEDI: 850

Odkar je šel njen dragi na kolena, so poročni zvonovi vse glasnejši.

Z obiskom mošeje v Abu Dabiju je decembra 2016 začela graditi skupnost na instagramu.

Z najstniškimi prijatelji so poletja preživljali na Krku, kjer je spoznala fanta svojih sanj.

Od nekdaj je ponosna na svoje lepo oblikovano telo.

»Ljudje imajo najboljšega prijatelja, partnerja in pravo ljubezen. Prava srečnica sem, da imam vse to v eni osebi,« je dejala Anamaria.

Zlahka se je privadila na razkošen slog življenja, rdeče preproge in bliskavice.

Nekaj sezon se je ukvarjala z manekenstvom, a resne kariere iz tega ni razvila.

Najprej je vzgojne prijeme urila na kužkih.

Tudi željo, da se razvije v profesionalno vplivnico, je dokaj hitro opustila.