Zvezde instagrama: Anamaria Goltes uresničuje sanje (Suzy)

Ogromno želja in načrtov ima ta ljubeča mlada mamica. Številne je že izpolnila, čeprav ni bilo vedno lahko.
Fotografija: Goltesova triperesna deteljica lepotic, ki znajo držati skupaj.
Goltesova triperesna deteljica lepotic, ki znajo držati skupaj.

21.08.2025 ob 06:00
21.08.2025 ob 06:00

Da živi na očeh javnosti kot zaročenka enega najbolj oboževanih športnikov na svetu, prinaša izzive, a tudi prednosti. Ko se je razvedelo, da greje srce Luke Dončića, se ji je število sledilcev močno povečalo.

Tega statusa ni nikoli izkoristila za preboj v ospredje. Ambiciozno je končala študij ekonomije, si z dragim ustvarila družino, se preizkusila v vlogi manekenke in vplivnice, pri tem pa vedno ostala pristna in ljubezniva.

Odkar je šel njen dragi na kolena, so poročni zvonovi vse glasnejši.
Z obiskom mošeje v Abu Dabiju je decembra 2016 začela graditi skupnost na instagramu.
Z najstniškimi prijatelji so poletja preživljali na Krku, kjer je spoznala fanta svojih sanj.
Od nekdaj je ponosna na svoje lepo oblikovano telo.
»Ljudje imajo najboljšega prijatelja, partnerja in pravo ljubezen. Prava srečnica sem, da imam vse to v eni osebi,« je dejala Anamaria.
Zlahka se je privadila na razkošen slog življenja, rdeče preproge in bliskavice.
Nekaj sezon se je ukvarjala z manekenstvom, a resne kariere iz tega ni razvila.
Najprej je vzgojne prijeme urila na kužkih.
Tudi željo, da se razvije v profesionalno vplivnico, je dokaj hitro opustila.
Raje se je posvetila načrtovanju družine, rojstvo hčerke Gabriele pa jo je povsem spremenilo.
