Zvezde Instagrama: Ana Maria Mitič (Suzy)

Z nami rada podeli trenutke sreče, ki jo zajema z velikansko žlico, saj šteje dneve z nasmehi in ne tegobami. Te pridejo in gredo, kakovostni odnosi pa ostanejo. Igralka, pevka, voditeljica, glasbenica, skratka ljubiteljica izraznega, je od vseh vlog najraje mamica. Eno njenih glavnih vodil je, da sploh ne vemo, kaj zmoremo, dokler ne poskusimo, kajti vse se skriva v nas. Ob preletu njenih objav smo se zlahka prepričali, da svoja načela dejansko živi. Še zdaleč ne popolno, zato pa še kako polno.

Za dobro regeneracijo je vredno zmrzovati.

Ana Maria Mitič Trio nas boža s šansoni.

Slikovito pove, da gre včasih prehitro, včasih vzvratno, včasih pozabi preklopiti prestavo ali pa je v prostem teku. Vendar pomembna je smer in ta jo vodi naprej.

S kosmatinko Betko je vse lepše.

Materinske skrbi omili sinko Lev, ki je njeno življenje zapolnil s fantovskimi igračami.

Najprej nahrani srčno čakro, nato še trebušno.

Prekrasna gospa Božičkova

Družinska fotografija z začetka tisočletja

Za ustnice poetično pravi, da so lepe spremljevalke vsega, kar povemo in pojemo.

Tri generacije: babi Mici, mama Marinka in 'tamala' Ana Maria