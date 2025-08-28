VRELEC BESED IN IDEJ

Zvezde Instagrama: Ana Maria Mitič (Suzy)

Vsaj tako pisan, kot je njen družabni profil, je notranji svet te ljubiteljice življenja.
Fotografija: Če kaj, ji jeziček zelo urno teče, kar je mogoče občudovati v oddaji Besedolov, ki jo ustvarjata skupaj s Sandijem Morelom.
Odpri galerijo
Če kaj, ji jeziček zelo urno teče, kar je mogoče občudovati v oddaji Besedolov, ki jo ustvarjata skupaj s Sandijem Morelom.

Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv/Instagram
28.08.2025 ob 06:25
Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv/Instagram
28.08.2025 ob 06:25

Poslušajte

Čas branja: 1:01 min.

Z nami rada podeli trenutke sreče, ki jo zajema z velikansko žlico, saj šteje dneve z nasmehi in ne tegobami. Te pridejo in gredo, kakovostni odnosi pa ostanejo. Igralka, pevka, voditeljica, glasbenica, skratka ljubiteljica izraznega, je od vseh vlog najraje mamica. Eno njenih glavnih vodil je, da sploh ne vemo, kaj zmoremo, dokler ne poskusimo, kajti vse se skriva v nas. Ob preletu njenih objav smo se zlahka prepričali, da svoja načela dejansko živi. Še zdaleč ne popolno, zato pa še kako polno.

OBJAVE: 1796

SLEDILCI: 21.013

SLEDI: 4826

Za dobro regeneracijo je vredno zmrzovati.
Za dobro regeneracijo je vredno zmrzovati.

Ana Maria Mitič Trio nas boža s šansoni.
Ana Maria Mitič Trio nas boža s šansoni.

Slikovito pove, da gre včasih prehitro, včasih vzvratno, včasih pozabi preklopiti prestavo ali pa je v prostem teku. Vendar pomembna je smer in ta jo vodi naprej.
Slikovito pove, da gre včasih prehitro, včasih vzvratno, včasih pozabi preklopiti prestavo ali pa je v prostem teku. Vendar pomembna je smer in ta jo vodi naprej.

S kosmatinko Betko je vse lepše.
S kosmatinko Betko je vse lepše.

Materinske skrbi omili sinko Lev, ki je njeno življenje zapolnil s fantovskimi igračami.
Materinske skrbi omili sinko Lev, ki je njeno življenje zapolnil s fantovskimi igračami.

Najprej nahrani srčno čakro, nato še trebušno.
Najprej nahrani srčno čakro, nato še trebušno.

Prekrasna gospa Božičkova
Prekrasna gospa Božičkova

Družinska fotografija z začetka tisočletja
Družinska fotografija z začetka tisočletja

Za ustnice poetično pravi, da so lepe spremljevalke vsega, kar povemo in pojemo.
Za ustnice poetično pravi, da so lepe spremljevalke vsega, kar povemo in pojemo.

Tri generacije: babi Mici, mama Marinka in 'tamala' Ana Maria
Tri generacije: babi Mici, mama Marinka in 'tamala' Ana Maria

Ljubezen do mlajšega brata je večna.
Ljubezen do mlajšega brata je večna.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Ana Maria Mitič instagram zvezde instagrama Suzy

Priporočamo

Premium
Danica je dolgo trpela, razmišljala celo o samomoru, nato jo je Indijec čudežno ozdravil (FOTO)
Premium
Pretepenemu Patriku so morali odrezati jezik (FOTO)
Umrl je priznani slovenski zdravnik in nekdanji poslanec
Pozor, ta astrološka znamenja septembra čaka udarec iz preteklosti

Predstavitvene informacije

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Danica je dolgo trpela, razmišljala celo o samomoru, nato jo je Indijec čudežno ozdravil (FOTO)
Premium
Pretepenemu Patriku so morali odrezati jezik (FOTO)
Umrl je priznani slovenski zdravnik in nekdanji poslanec
Pozor, ta astrološka znamenja septembra čaka udarec iz preteklosti

Izbrano za vas

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.