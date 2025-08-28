Zvezde Instagrama: Ana Maria Mitič (Suzy)
Z nami rada podeli trenutke sreče, ki jo zajema z velikansko žlico, saj šteje dneve z nasmehi in ne tegobami. Te pridejo in gredo, kakovostni odnosi pa ostanejo. Igralka, pevka, voditeljica, glasbenica, skratka ljubiteljica izraznega, je od vseh vlog najraje mamica. Eno njenih glavnih vodil je, da sploh ne vemo, kaj zmoremo, dokler ne poskusimo, kajti vse se skriva v nas. Ob preletu njenih objav smo se zlahka prepričali, da svoja načela dejansko živi. Še zdaleč ne popolno, zato pa še kako polno.
OBJAVE: 1796
SLEDILCI: 21.013
SLEDI: 4826
