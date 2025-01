Zvezde Instagrama: Alenka Husič (Suzy)

Družina je njena milina. naj bo to glasbena s skupino Bepop ali domača, ki sta jo ustvarila z možem. Kot mamica dveh deklet je nenehno v pogonu, saj jo aktivno življenje navdihuje. Prepevanje jo izpolnjuje in dan brez spevne melodije je dolgočasen. Prav zabavno je pokukati v njen svet, čeprav le skozi družabno omrežje. A je povsem dovolj, da začutimo to razposajeno energijo.

Vedno je razlog za praznovanje in pisane balone. FOTO: osebni arhiv/instagram

Naj se sveti! FOTO: osebni arhiv/instagram

Zasedba, ki je v začetku novega tisočletja obnorela Slovenijo. FOTO: osebni arhiv/instagram

Na kolo za zdravo telo FOTO: osebni arhiv/instagram

Kot ljubiteljica morja pogreša poletje. FOTO: osebni arhiv/instagram

Njeni najzvestejši podporniki: partner Primož in hčerki Alina ter Ana FOTO: osebni arhiv/instagram

Od najstnic do pojočih mamic je minilo več kot dvajset let in iz kvinteta je nastal trio Bepop. FOTO: osebni arhiv/instagram