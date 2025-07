Zvezde Instagrama: Alenka Godec (Suzy)

Glas je njeno najdragocenejše orodje, saj z njim poučuje nemščino, nas spravlja v smeh na in za odrom, predvsem pa bogati slovensko glasbeno zapuščino. Njen vokal se zlahka kosa s svetovnimi zvezdnicami. Muzikali, jazz, pop, celo narodnozabavne viže postanejo v njeni izvedbi najlepše melodije. Ob tem glasilke uporablja tudi za osveščanje javnosti o pomenu ljubečega ravnanja z živalmi in ljudmi. Skupek vsega tega jo dela v naših očeh tako zelo ljubljeno.

Najpogosteje jo na nastopih spremlja prijatelj in pianist Miran Juvan.

Kot ljubiteljica psov si privošči tudi sama sebe, ko pravi, da so na fotografiji tri afne, in sicer Chilly, Lucy in ona.