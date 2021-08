Zvezdanina modrost: Ženska neumnost je res brezmejna

Draga Zvezdana! Sem poročena mama dveh zlatih deklic, imam sanjsko službo in na zunaj sanjskega moža, ki dela cele dneve in res veliko zasluži. Vse nam nudi, živimo v prelepi hiši, voziva najboljše avtomobile, na zunaj je vse odlično. A jaz sem sama v vseh življenjskih trenutkih, deklici vzgajam sama. Zdaj sem noseča. Ni mi do tretjega otroka, a mož si želi še enega. Pred letom in pol sem doživela 'preboj'. Po letih abstinence in moževe impotence, odkar se je rodila zadnja deklica, sem se zaljubila v virtualnega prijatelja. No, spoznala sem ga na nekem potovanju in sva ostala v stikih....