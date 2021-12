Spoštovana Zvezdana! Sem 35-letna poslovna ženska. Hotela sem študirati umetnost v Benetkah, a sem srečala bogatega podjetnika in je šlo vse v franže. To je zdaj že zgodovina. Končala sem drugo višjo šolo, zdaj sem zaposlena v super podjetju in delam med samimi moškimi. Kot bi delala v tovarni čokolade. Lahko bi si jih privoščila, kolikor bi jih hotela. Vsi poročeni, spedenani, ves čas smo na terenu … Jaz pa sem se zatreskala v šefa. To je najlepši moški, kar jih poznam. Negovan, natreniran, razgledan, samozavesten, poročen, ima malega otroka, žena pa je zelo uspešna in ne preveč lepa....