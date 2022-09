Spoštovana Zvezdana, moja žena je pred petimi leti zbolela za hudo boleznijo, ostal sem sam z dvema otrokoma, žena je bila več ali manj po bolnišnicah, šele zadnji dve leti jo imamo doma. Ne hodi, hraniti jo moramo po žličkah, najtežje jo je čistiti, ker ima plenice in vrečko. Ko se je izvedelo za bolezen, sta bila otroka stara 9 in 11 let, takrat mi je najbolj priskočila na pomoč ženina družina, njena mama in sestra. Otroka sta živela bolj ali manj pri stari mami in potem smo se kar preselili k njenim staršem v hišo. Najprej mi je bilo super, ker sem imel pomoč, potem pa sem počasi videl, da...