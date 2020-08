Zvezdanina modrost: Zdravko

Spoštovana! Star sem nekaj čez 50 in srečno samski. Končno. Svojo ženo imam še vedno rad, nisem se ločil, samo vrgla me je iz stanovanja, jaz pa sem šel. Vse stvari imam še doma, ampak je vse drugače. Pridem, grem, kot mi paše. Pustim, da mi opere, ko pride, kaj popravim, če ne dela, se stuširam in grem. Včasih mi da še jesti. To sem si vedno želel, biti svoboden in za rezervo še vedno imeti dom, za vsak slučaj. Imam drugo žensko, že kar nekaj časa. Pa še eno zraven, za vsak slučaj. Presrečen sem, ker me nobena od njih ne more kontrolirati, svoboden sem kot ptič na veji, družim se s prijatelji in mi je lepo. ...