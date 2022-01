Zvezdanina modrost: Zame ste bleferka. Vi ste tista, ki naše ženske dela malo nore

Gospa Zvezdana! Jaz vas čisto zares nič ne spoštujem, zame ste ena navadna bleferka. Vi ste tista, ki naše ženske dela malo nore. Ker babe se nimajo kaj pritoževati in jaz postanem čisto nervozen, ko se zbirate in nekaj filozofirate. Babe na kupu prinašajo nesrečo. Mi kar pritisk dvignete, kaj pa ve veste o pravih problemih?! Od nekdaj je bilo tako, da smo dedci vedeli, kaj je prav, in ste morale biti tiho, kuhati, deco paziti in smo vas spoštovali. Kaj bi ve rade? Od samega pogovarjanja ne bo nič. Od kod vam ideja, da ženske nismo 'dobre za misliti'? Kakšno prežvečeno in usmrajeno razmišlja...