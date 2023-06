Draga Zvezdana! Zaljubila sem se na smrt, niti vdiha ne morem narediti brez njega, svoje ljubezni. Sem pa še vedno poročena, mama male deklice. Z uradno še vedno možem sem živela 10 let v urejeni, mirni, dela polni zvezi. Vse predvidljivo, vse dolgočasno. Bivši se je vrgel v delo, v letu in pol je kupil parcelo, naredil sanjsko hišo, denarja nam ni manjkalo, rodila se nama je hči. V spalnici se je še sem ter tja kaj dogajalo, štirikrat na leto smo šli na sanjske počitnice, meni ni bilo treba delati. Posvetila sem se vzgoji deklice in sebi, naredila sem nekaj izobraževanj. V resnici dolgo nise...