Zvezdanina modrost: Zakaj je moja sestra vedno prva in najboljša?

Spoštovana Zvezdana! Sva dve sestri, starejša je poročena in ima tri otroke, jaz pa samska pri 36 letih živim doma pri starših. Starši so bogati, imajo veliko nepremičnin in uspešno podjetje. Sestri so poklonili vikend na morju, pomagali so ji zgraditi hišo, vsakemu od njenih otrok pa so podarili bogato dediščino, ki jo dobijo, ko dopolnijo 27 let. Zakaj se sploh ubadaš z merjenjem pozornosti in denarja, ki ga starši namenjajo tvoji sestri? Primerjave so vedno vir zla! Kažejo na tvojo slabo samopodobo. Ves čas sestro tudi podpirajo, sploh zdaj, ko se ločuje ... Z mamo se vsak dan slišita...