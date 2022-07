Draga Zvezdana! Oče in mama se ves čas prepirata, ne vem, kdaj sem ju nazadnje videla, da bi se zares objela. Sicer se objemata pred nami in skrivata, da se prepirata, ampak midva z bratom slišiva vse. Zapreta se v spalnico in čisto potihoma sikata drug drugemu grozne stvari. Pred nami se delata, da je vse v redu, velikokrat govorita v šifrah, ki jih midva zdaj že razumeva. Oče ne gre z nami nikamor, ker ima menda toliko dela, z mamo hodimo sami na počitnice na morje. Vem tudi, da mami ne da nobenega denarja, ker jo slišim, kako to pripoveduje prijateljici in zraven joče. Najhuje je na družin...