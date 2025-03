Zvezdanina modrost: Za začetek ne sodi ljudi po njihovih kilogramih (Suzy)

Draga Zvezdana! Živim sama, sem brez otrok, v domu imam očeta, ki umira. Sem učiteljica, stara sem 42 let, dobro se držim. Ne uživam v svojem delu, otroci mi gredo vse bolj na živce. Tega seveda ne povem na glas, a učim brez žara in komaj čakam, da se pouk konča. Pravzaprav nikoli nisem marala otrok, zato tudi svojih nimam. Današnji otroci so živi hudički, površni, prazni, nič radovedni. Zato povem, kar moram, in jih pustim na miru. Ne zanimajo me njihovi učni problemi, naj se s tem ukvarjajo starši. Razmišljam, da bi si poiskala drugo delo. Vsa naveličana sem v zvezi z 17 let mlajšim moški...