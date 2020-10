Zvezdanina modrost: Za ples energij in izrabljanj sta vedno potrebna dva

Ni me presenetilo, ker sem mu to že sama večkrat predlagala, saj tako rekoč ni več živel doma. Dušilo me je, ko je bil doma, saj sem vohala drugo žensko, obupavala, jokala, prosila, moledovala, sprejemala, trpela. Do zadnjega sem mislila in upala, da se bo nekega dne premislil, me objel in se vrnil, poln ljubezni do mene. Jaz sem vse življenje posvetila njemu in najinim otrokom, nisem imela prijateljic, dodatnih aktivnosti, veselja. Živimo na robu mesta, imamo vrt, hišo, nekaj domačih živali. Edino, kar sem imela, je bilo branje knjig in gledanje televizije v dolgih, samotnih večerih. Na počitnice sva nehala hoditi, ko so ...