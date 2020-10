Zvezdanina modrost: Vstopi zavestno v realnost, v kateri nisi bolna

Draga Zvezdana! Pišem ti iz bolnišnice. Pred petimi leti sem zbolela za rakom in od takrat sem na posebnem življenjskem potovanju, ki se lahko vsak hip konča. Zdravnik mi je napovedal največ pol leta življenja, jaz pa sem še kar tu. Ne bom ti pisala, kako težko je v teh covid časih priti do zdravnika in kaj vse slišim tukaj o tem strašnem virusu. Če ti povem, da na svetu na leto umre zaradi raka okrog 9 milijonov, zaradi srčno-žilnih bolezni 19 milijonov ljudi, da jih je letos zaradi korone umrlo približno dva milijona, si lahko kar sama ustvariš mnenje, kajne?Pišem ti zaradi osebne stiske. Svojo bolezen zdravim s klasično, ...