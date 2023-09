Draga Zvezdana! Moja življenjska zgodba je žalostna. Bila sem srečno poročena, mož je bil izjemen in res sva se dobro razumela. Dvajset let sva vozila v dobrem in slabem, na njegovo željo sva se odločila, da ne bova imela otrok. Res nisem materinska, sem bolj tehničarka, zato sem moževo pobudo z veseljem sprejela. Mali otroci me nervirajo, ne zanima me tisti 'buci, buci, buc', poleg tega mislim, da je v današnjem času imeti otroke dokaj neodgovorno. No, po 20 letih se je najino razmerje kar naenkrat končalo. Čez noč. Nekega dne je moj mož prišel domov in rekel, da se želi ločiti. Skoraj bi me...