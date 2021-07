Živijo, Zvezdana! Sem srednja od treh otrok kmečke družine z velikim posestvom, stara 27 let. Oče vse življenje dela na kmetiji kot konj, mama je skrivaj pila, dokler ni postala prava pijanka in je zdaj na zdravljenju ter ločuje od očeta. Doma je zmešnjava, starejša sestra je tudi odvisnica in je odšla v veliko mesto v drugo državo, mlajši brat pa je opravilno nesposoben. Ker mame že dolgo ni, vlečem vsa ženska dela jaz in se mi počasi vse skupaj upira. Kmetija je napisana na brata, ker so mislili, da bo ostal na kmetiji, njega pa to zanima samo zato, da pripelje prijatelje ter kdaj pa kdaj ka...