Draga Zvezdana! Imam tri otroke, z možem sva pridna človeka, gradimo si hišo, počasi, z velikim odpovedovanjem. Moja oče in mama sta premožna upokojenca, moj oče je bil uspešen obrtnik, ki ni mojega moža nikoli zares sprejel, a nam je uspelo te napetosti nekako obvladati, shajamo brez težav. Zdaj so počitnice in dela na hiši so v polnem teku, zato sem prosila starše, naj mi pomagajo z varstvom otrok. Oče in mama na to nista pristala, nimata časa, ker hočeta na morje za en mesec in potem na potovanje. Popenila sem na mamo, ki mi redko pomaga. Ne morem reči, da nikoli, saj vsakokrat, ko kateri...