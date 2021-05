Zvezdanina modrost: V šoli skrivam, da sem gej, majhen kraj je

Draga Zvezdana! Končujem gimnazijo, lahko si misliš, kako nam je bilo to leto. Mama je zbolela za covidom-19 in je bila doma cela norišnica, očeta nimam, ločila sta se, ko sem bil star štiri leta, in je v tujini. Imam babico, ki živi z nami. Čeprav je stara 85 let, ni zbolela, nama pa kroji življenje. Jaz sem bolj tih človek, ugotavljam, da so mi všeč fantje, to spoznanje me je pred par leti dotolklo. Vsi, ki so prepričani, da je istospolna usmerjenost nenormalna, niso zreli za sodobno družbo in čase, ki prihajajo. Človeško življenje je sveto v katerikoli obliki, to je treba spoštovati. Letos...