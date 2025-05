Draga Zvezdana! Sem mlado dekle, končala sem višjo šolo, stara sem 22 let. Srečala sem fanta, ki me je očaral, duhovit je, pameten, zelo zanimiv. Rad se šali, zafrkava, v družbi ga obožujejo. Igra kitaro in lepo poje. Seks z njim je čudovit. Skupaj sva leto in pol in ni mi še uspelo ugotoviti, kaj natanko dela, ker ne živiva v istem kraju, vidiva se samo za vikende. Nekaj let je starejši od mene. Živi v družinski hiši, pri starših, a v svojem delu hiše in ima svoj vhod, tako da staršev še nisem spoznala. Stanovanje je zelo šik, v njem ima samo svoje slike. Moti me, ker sploh ne govori o sebi...