Zvezdanina modrost: Utrujena sem kot pes. Ta šola, letos je bilo posebno naporno

Če bi se vsi starši zavedali, kakšno jamo kopljejo svojim otrokom, ki jim ne znajo postavljati meja in so preveč zaščitniški do njih, bi se zgrozili.

Draga! Pišem ti, utrujena kot pes. Ta šola, letos je bilo pa še posebno naporno. Jaz res več ne vem, kaj naj si mislim, zdi se mi, da smo kljub znanju vse manj pripravljeni na vzgojo otrok. Rada ju imam do nebes, a včasih mi gresta tako na živce, da bi kar počila in vse skupaj pustila. Še težje mi je, ker se z možem sploh ne strinjava v ničemer glede vzgoje in ker živimo v isti hiši z dedkom in babico (mojimi), se še ta dva vtikata v vzgojo. Vem, da otrok potrebuje red in disciplino in da mora biti v šoli odličen, saj nima drugega dela kot šolo.Moja dva niti ne pospravljata, ne za sabo, kaj šele kaj drugega. Vse naredi babica, ki nam kuha, moja otroka imata vse prineseno dobesedno k riti. In če se jaz v kaj vtaknem, imamo takoj dramo, onadva pa se prav 'podmuklo' skrijeta v svoji sobi. Seveda se jima ne da niti učiti več, mož ju vsako jutro vozi v šolo, pa bi šla lahko peš, ves čas jima dedi daje žepnino, babi pa kupi vse, kar si zamislita. Če ju kaj kregam, se zanju vedno postavi mož, ki ga itak ni nič doma, ker cele dneve dela, doma pa dela škodo. Učenje je ena sama muka, sploh ju ne morem motivirati, nič ju ne zanima. Vseeno jima je, ali cvek ali petica. Samo telefon in računalniške igrice, to je njun svet! Nemočna sem, kaj mi svetuješ?Draga moja Cvetka!Kar veliko družin je v podobnem 'zosu'! Nekega dne bodo te generacije otrok, ki imajo vse, dobesedno vse in se jim ni treba za nič potruditi, še velik problem. Bog nam pomagaj!Glede na to, da sta tvoja otroka stara 8 in 10 let, je to zadnji čas, da vzameš vajeti v roke. To te bo šele stalo živcev! Priporočam ti iz vsega srca, da si vzameš čas in zavestno posvetiš del življenja svojim mladičem. Preden to storiš, se resno pogovori z vsemi 'vzgojitelji' v svoji družini. Resno, iskreno in jasno!To so tvoji otroci, vajini, torej se najprej pogovori s svojim možem. Tudi njemu priporočam, da svoj posel malo spusti iz rok in se, tako kot ti, za določen čas posveti vzgoji otrok. Če tega ne bo hotel, želel narediti, je čas tudi za vajino terapijo. Kakšna dvojina pa sta, če stojita vsak na svojem bregu?! Tukaj ne gre več samo za vaju, gre za vajine otroke, prihodnost, družbo, cel svet.Hja, vse se vedno začne pri sebi, potem pri dvojini in tako naprej! Družine so vedno ogledalo družbe, v kateri živimo. Naj še tako skrivajo svoje okostnjake v omarah, vedno resnica pride na plan. Vedno!Družina je valilnica vrednot družbe. Če jih družina ne goji, če ne goji poštenja, ljubezni, spoštovanja, delavnosti, iskrenosti, sočutja, soustvarja družbo brez teh vrednot. Vsakokrat, ko se zgražamo nad surovostjo družbe, nad lakomnostjo po materialnih dobrinah, se v resnici zgražamo nad sabo. Kaj pa uči svoje otroke tvoj mož, ki se žene za zaslužkom cele dneve? Več kot očitno ne samo za ljubi kruhek, temveč za boljši avto, večjo hišo, za luksuz, ki tako ali tako še nikogar ni osrečil. Do konca neodgovorno je imeti otroke in ne imeti časa zanje. Kakovostnega časa!Ko pogledam tebe, mi je vedno bolj jasen stavek, da bi bilo dobro, da bi ljudje najprej vzgojili sebe. Kaj je s tabo, da ne znaš postaviti zdravih meja s svojimi starši?Kako lahko dovoliš, da se vtikajo v najbolj vitalne dele vzgoje? Ti odnašajo, oprosti, bom rekla kar naravnost, rit? Kuhajo namesto tebe, pazijo otroke, ko ti nimaš časa, in te zaradi tega, ker veliko stvari naredijo namesto tebe, lahko izsiljujejo.Kosila kuhajte skupaj, takoj, zdaj, skupaj z otroki. Nauči jih praktičnih opravil, kuhanja, pranja posode, pospravljanja za sabo, čiščenja svojih sob, sodelovanja!Takoj jim omeji uporabo telefona in tablic, takoj! Kolikor ur gledajo televizijo, toliko časa je dobro preživeti zunaj, na dvorišču, v naravi. Če nimate te možnosti, jih vozi v bližnje gozdove in travnike in se tam igrajte z žogo, naj se igrata tudi sama. Otrokom mora biti tudi dolgčas, to spodbuja njihovo kreativnost, tako začnejo opazovati življenje okoli sebe.Vsak teden naj prebereta kakšno knjigo, za lahko noč berite skupaj!Mož naj prevzame del učenja. Dogovorite se za posledice slabega dela v šoli in sicer!Naj spoznajo temeljno pravilo življenja – vzrok-posledica! Če že kosite pri babici, je njihova naloga pripraviti in pospraviti mizo. Brez slabe vesti. Morda te bosta na trenutke sovražila, a delovne navade, spoštljivost, iskrenost, jasnost, poštenje, to je največ, kar jima lahko daš! To jima lahko dasta edino vidva kot oče in mama. Teh stvari se človek težko nauči pri dvajsetih. Ker bosta potrebovala še naslednjih dvajset let, da bosta ugotovila in sprejela dejstvo, da sta sama vzrok vseh problemov, ki jih imata v življenju.Spoštovanje je posebna stvar. Če se ti ne spoštuješ in ne znaš spoštovati svojih staršev na zdrav način, kako se bodo tvoji otroci naučili tega?Kako dobro poznaš svoja otroka? Veš, kaj ju veseli, razen računalniških igric?Otroci še niso tako zapleteni, da bi jih ne mogla 'spregledati'.Izobražuj se v 'naravnem starševstvu'. Tam začni, ker boš pri njegovem učenju itak najprej na vrsti ti sama. In tvoj mož!Če bi se vsi starši zavedali, kakšno jamo kopljejo svojim otrokom, ki jim ne znajo postavljati meja in so preveč zaščitniški do njih, bi se zgrozili. Zaradi lastne nesposobnosti bodo vzgojili ali nevzgojili otroke v brezdušne zombije, ki bodo ta svet delali nemogoč, egoističen, siv, površen in leden! Predvsem pa jezen svet.Vso srečo!