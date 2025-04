Zvezdanina modrost: Tvoja hčerka je nezrela oseba, ki kaže znake narcisizma (Suzy)

Pozdrav! Že dolgo sem ločena, uspešna v svojem poklicu. Imam 28-letno hčerko, ki je bolehna, šele z njeno puberteto sva obe malce zadihali. Z muko je končala srednjo šolo, na faksu ji gre bolje. Najela sem ji stanovanje, zanj plačujem tudi stroške, da ji pomagam. Dekle honorarno in neredno dela, živi pri fantu in stanovanje uporablja občasno, ko se s fantom skregata. Fant je bogat, pravzaprav zrel moški pri 38. Zelo je uspešen in priljubljen in oba živita na veliki nogi. Ko sem hčerki predlagala, naj opusti najeto stanovanje, saj je moj strošek zanj okrog 900 evrov na mesec, je znorela, da s...