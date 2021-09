Zvezdanina modrost: Tolažim se, da žena ne bo vedela

Draga Zvezdana! Pišem ti, ker se mi zdi, kot da se poznava. Sem lepo ohranjena poslovna ženska na zelo pomembnem delovnem mestu, ki skrivaj bere duhovne knjige. Zanima me vse duhovno, umetnost, zdravje ... Ločena sem že pet let in mož me je vse življenje varal. Varala bi ga lahko tudi jaz, a sem bila tako zagledana vanj. Ko so otroci odrasli, je med nama dokončno počilo in odšel je k eni od ljubic. V tem zakonu sem trpela kot hudič. Nikoli mu nisem bila dovolj dobra, nikoli nisem imela občutka, da mu je najina dvojina najbolj pomembna. Razen kadar je na vse pretege lagal, da me ne vara. Z...