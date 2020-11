Zvezdanina modrost: Strah me je, da me bodo res zapustili, če jim ne bom pomagala

Draga Zvezdana! Sem gospa, stara čez 60, od nekdaj samska. Moj sin je edini človek na svetu, na katerega se lahko zanesem. Je visoko šolan, zelo uspešen in najboljše, kar se mi je v življenju zgodilo. Očeta ne pozna, rekla sem mu, da je umrl. Pa ni. Živi na drugi strani sveta in sploh ne ve zanj. Tako je najbolje za oba. Ko je bil mlajši, me je še spraševal o njem, potem vedno manj. Je samostojen, dobro se je poročil, ima dva otroka. V njegovo življenje se ne vtikam, njegova partnerka je sicer posebna ženska, rada se zabava, hišo imajo vedno polno ljudi. Jaz v pokoju velikokrat skrbim za njune otroke. Vnučki sta ...