Zvezdana! Sem v veliki stiski. Zalilo nam je hišo, zdaj se seseda. Ne morem povedati, kako hudo je bilo, z možem sva doživela totalen šok. Ljudje so nama priskočili na pomoč, odrasla otroka ne živita več doma in sta naju spodbujala od daleč. Kar malo za malo se mi je zdelo, ker hčerka z družino ni prišla pomagat, saj so bili na morju. Niso bili tako daleč, da ne bi mogli priti, ampak se jim ni dalo prekiniti dopusta. Midva sva hčerki vedno pomagala, sploh ko so bili njeni otroci še mali. Kakšna dva dneva nama je pošiljala sporočila, kaj je z nama, kaj potrebujeva, na obisk in pomoč pa ni priš...