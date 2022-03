Draga Zvezdana! Stara sem 53 let in se zelo bojim starosti, vse na svetu bi dala, da ne bi imela gub, da se ne bi posušila od znotraj. Imam mlajšega ljubimca, klasika. Otroka študirata v Ljubljani, mož dela cele dneve. Jaz sem razigrana, jasno, da sem šla na botoks in polnila in sem videti kot avion. Hkrati pa me je začelo zalivati in kilogrami letijo gor, da včasih po ves teden nič ne jem, da jih sklatim s sebe. Vse se je začelo spreminjati in živemu človeku nisem povedala, da izgubljam menstruacijo. Čeprav se mi ne da pretirano dajati dol, se pri ljubimcu potrudim, igram orgazme in frčim o...