Draga Zvezdana! Sem nora jaz ali ves svet? S prvim možem imam enega otroka, zakon je trajal dobra tri leta. Ves čas sem bila v bistvu sama, mož je delal cele dneve, nič nam ni manjkalo, le da sem po treh letih živela s tujcem, ki ga nisem poznala. Iz duhovitega in veselega študenta se je moj bivši v kratkem času na lovu za denarjem spremenil v pošast s podočnjaki, ki je samo še renčala. Ker sem samostojna, sem se po kratkem postopku ločila. Če gre bolj za to, da imaš ti vedno prav, noben zakon pod tem soncem ne bo preživel. Dober zakon je delo, to čivkajo že ptiči na vejah, in lenuhom se pač...