Zvezdanina modrost: Šla je na policijo in me prijavila za posilstvo

Živjo! Sem 35-letni serviser in ves čas delam z ljudmi. Poznam jih do obisti, tudi tisti del, ki je po navadi skrit. Vidim, v kakšnih domovih živijo, in vedno bolj sem prepričan, da so si za svojo bedo krivi sami. Zdaj pa sem se zapletel v precej nagravžno zadevo. Kar intenzivno sem sodeloval pri nekem projektu in moje podjetje je imelo tam veliko dela. Drugo malo podjetje nas je najelo za dela. To podjetje imata mož in žena (tudi dva otroka), s katerima smo sodelovali. Pojdi do ženske in se ji opraviči, iskreno, globoko in zares. Poskusi biti iskren vsaj zdaj, če si ji že prej nisi upal nal...