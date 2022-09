Spoštovana Zvezdana! Stara sem 18 let in končno imam življenje v svojih rokah. Vsaj po zakonu. Moja mama in oče sta se ločila, ko sem bila stara 9 let, od takrat živim raztrgano, v dveh domovih. Na začetku sem hodila k očetu vsak drugi vikend in ob sredah, potem pa sta se spičila in so me preselili k očetu. Mama je namreč našla novega partnerja in sem hodila k njej vsak drugi vikend, res pa je, da ni imela dosti časa zame. No, potem se je zaljubil še oče in sem šla nazaj k mami, ki se je razšla s partnerjem. Mamini starši so me ves čas ščuvali proti očetu in očetovi družini, pri očetu vsaj te...