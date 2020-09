Zvezdanina modrost: Simon

Spoštovana! Nikoli ne pišem, a tokrat me je potegnilo, ker se dogajajo krivice moškim. Za sabo imam dva zakona, v prvem sem zelo mlad dobil otroka in res nisem bil zrel ne za resno zvezo ne za očetovstvo. Po nekaj letih sem prišel k sebi, začel sem redno plačevati preživnino in se srečevati z otrokom. Z bivšo se sicer nisva veliko pogovarjala, trpela sva tiste trenutke, ko sva zaradi otroka morala biti skupaj, a večjih problemov nisva imela. Ko se mi je situacija poslovno popravila, sem sam dvignil preživnino na 800 evrov in jo plačujem še danes. Medtem sem se znova poročil, bil sem srečen in dobila sva otroka. Res ...