Zvezdanina modrost: Shujšala sem 15 kg, norim, obsedena sem z njim

Spoštovana Zvezdana! Stara sem 55 let in imam tri skoraj odrasle hčere. Ta mala jih ima 14, srednja končuje faks, najstarejša pa dela. Sem poročena, a moj zakon je že dolgo mrtev. Z možem si deliva hišo, zelo lepo skrbi za hčerke, materialno smo preskrbljene vse štiri. Jaz moram kuhati kosila in skrbeti za otroke in dom. Z možem skoraj ne govoriva. Pred pol leta sem na družabnih omrežjih srečala moškega, strokovnjaka za duhovnost, in se prijavila na njegovo delavnico. Tebe je pričakal moški, ki se je s tabo samo malo poigral in te dvignil iz zatajevane notranjosti. Dobila si veliko pogačo ljub...