Draga Zvezdana! Sem mama 20-letnega sina in popolnoma obupana. Živiva sama, njegov oče je odšel že pred leti, sem navadna ženska, vse prej kot lepa, s preveč kilogrami, neizobražena, opravljam delo, pri katerem se družim s samimi primitivnimi ženskami. Nimam priložnosti, da bi se izobraževala, zadnje čase sem začela spet malo več brati ... Moj sin je čista zguba. Niti srednje šole ni končal. Visi na meni, dajem mu denar za njegove žure, ne dela nič. Leži v svoji sobi in ne pomaga pri gospodinjstvu, če ga kaj 'piči', pa se samo dere, me ponižuje, tudi udaril me je že. Tako mene je ...