Zvezdanina modrost: Sem 33-letnica, nimam stalnega partnerja, nimam otrok (Suzy)

Sem 33-letnica, ki je 'izgubljena v vesolju'. Nimam stalnega partnerja, imam več slabih izkušenj z moškimi, nimam otrok. Mnogi mislijo, da sem zaradi tega luzerka, predvsem moji starši. Imam dokaj dobro službo, sanjam o svojem poslu in zdaj vse, kar počnem, delam, da zberem sredstva za zagon tega, po čemer hrepenim. Sodelavke se iz mojih sanjskih projektov norčujejo, kar me malo boli, a jih razumem. Vse so že poročene mame, nimajo časa za vse to, kar meljem in tuhtam jaz. Vseh teh dvomov o sebi ne bi imela, če bi me družba sprejela takšno, kot sem, a na vsakem koraku kljub vsej pregovorni odpr...